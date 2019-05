Bleach, l'anime di Kubo diventa uno strano spot commerciale

Bleach di Tite Kubo è ancora uno degli anime più popolari di sempre nella cultura pop, così come anche il manga, che ha tenuto impegnati i suoi lettori per diversi anni. Gran parte del successo della serie è dovuta al character design di Kubo, che ha creato dei personaggi davvero unici.

Sicuramente l'aspetto più complesso di una trasposizione in live action è, quindi, proprio l'attenta caratterizzazione dei personaggi, aspetto venuto meno nel live-action del 2018. Adesso, però, un duo comico ha deciso di portare in vita Bleach in uno spot commerciale per una collaborazione il manga e Monster Strike, videogioco mobile di XFLAG: il duo comico ha ricevuto l'incarico di portare la serie nel mondo reale.



Nello spot, un videogiocatore sta giocando a Monster Strike sfruttando Rukia e Ichigo, aggiunte proveniente da Bleach: Haruka Minowa interpreta uno Shinigami molto simile a Mayuri Kurotsuchi e usa il suo Bankai. Ovviamente il tutto risulta essere molto parodistico, ma prova che Mayuri può essere portato in vita senza eccessivi problemi. Magari come anticipazione per un futuro lavoro in live-action, diverso da quello realizzato e attualmente disponibile su Netflix dallo scorso settembre: la critica non è stata molto gentile nei confronti dell'opera e un nuovo tentativo potrebbe essere sicuramente ben accetto.