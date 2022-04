Bleach, il nuovo anime non deve avere filler: la particolare richiesta dei fan

Se c'è una cosa che ha fatto spazientire gli amanti di anime e manga sono stati gli episodi filler. Di loro natura, questi non aggiungono niente alla trama di un anime adattato da un manga, dato che devono fare in modo da non compromettere i personaggi principali e i loro rapporti con scelte definitive. In Bleach tuttavia ce ne sono troppi.

Per mantenere sempre un certo distacco dai capitoli del manga, Studio Pierrot ha inserito episodi e intere saghe filler in Bleach che hanno profondamente minato la visione dell'anime. Con il nuovo anime in arrivo, Studio Pierrot adatterà l'ultimo arco narrativo del manga. La guerra millenaria di Bleach è ormai alle porte, ma c'è una cosa che i fan non vogliono assolutamente.

Dato che l'arco narrativo è già concluso e non c'è bisogno di guadagnare tempo nei confronti del manga, gli appassionati si aspettano un anime di Bleach senza filler. Studio Pierrot dovrà quindi evitare assolutamente le storie originali per ingraziarsi il pubblico che ha visto la prima serie e che vorrebbe concludere la visione del mondo di Bleach con una nota positiva.

Diversa invece la situazione riguardante gli approfondimenti di Tite Kubo: l'autore originale avrà modo di rivedere alcune scelte così da approfondire e rendere più comprensibili alcune dinamiche.