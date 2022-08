Bleach: al nuovo anime parteciperà anche un famoso e bravissimo animatore di Naruto

Dopo un silenzio durato anni, Ichigo Kurosaki è stato rilanciato anche nel settore degli anime. Il nostalgico ritorno di Bleach con l'anime sulla guerra millenaria è uno dei più attesi dell'intero panorama dell'animazione nipponica, con orde di appassionati di tutto il mondo in attesa di scoprire come verrà trattato l'ultimo arco narrativo.

Studio Pierrot sta lavorando da qualche anno sul progetto di Bleach: Thousand Year Blood War, con il regista Tomohiro Taguchi felice del lavoro che stanno svolgendo. Non basta però una regia degna di questo nome, sarà necessario lavorare bene anche sulle animazioni. E sotto questo punto di vista, Studio Pierrot si è assicurato un nome molto importante.

Secondo un report pubblicato su Twitter, l'animatore Hiroyuki Yamashita si è unito all'anime di Bleach: Thousand Year Blood War. Si occuperà di alcuni episodi, ma non è stato detto quali. Ma chi è Hiroyuki Yamashita? Il suo nome è legato a doppio filo con quello di Naruto, altro progetto che Studio Pierrot ha portato avanti per anni. L'artista si è occupato di alcuni degli episodi più famosi di Naruto: Shippuden, come lo scontro tra Kakashi e Obito, la battaglia tra Tobi e Konan, l'attacco di Madara Uchiha all'alleanza ninja e non solo.

Tutti scontri che sono rimasti impressi nella memoria dei fan per la loro qualità e fluidità, oltre che per l'impatto che hanno avuto a schermo.