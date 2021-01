Bleach: l'anime si prepara alla Guerra Millenaria con questo cosplay di Nelliel

Il manga Bleach di Tite Kubo si concluse nel 2016 ma nonostante la conclusione questo universo continua a vivere in qualche forma con il manga spin-off Burn the Witch. Tuttavia i fan rimangono principalmente legati ai personaggi che hanno segnato la loro generazione, come Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki e tutti gli altri shinigami.

Tra i personaggi più amati però ci sono anche alcuni Arrancar, gli Hollow che riuscivano ad evolversi a un livello superiore e che sono stati i nemici principali di un lunghissimo arco narrativo di Bleach. Tra gli Arrancar, pur non essendo nemica di Ichigo, spunta Nelliel Tu Odelschwank. Ex Espada ingannata da Nnoitra e Szayelaporro, diventa una bambina ma sopravvive, per poi tornare nella sua forma adulta durante i combattimenti importanti.

Anche lei tornerà nel nuovo anime di Bleach che sarà ambientato durante la saga della Guerra Millenaria e per quest'occasione riceverà qualche piccolo aggiornamento al design. La nuova Nelliel Tu Odelschwank è stata ripresa dalla cosplayer Indra Rojas che ha deciso di crearne un cosplay e postarlo sulla propria pagina Instagram. Nel post che potete vedere in basso si vede il cosplay di Nelliel Tu Odelschwank con il solito teschio sulla testa ma un outfit leggermente diverso rispetto a quello che vedemmo durante l'arco dell'Hueco Mundo in Bleach.

Non resta che attendere per rivederla anche in forma animata, con l'anime di Bleach che dovrebbe ripartire durante il 2021.