Bleach animerà la saga dell'Inferno dopo Thousand-Year Blood War?

Grazie all'adattamento animato di Thousand-Year Blood War, Bleach sta conoscendo una seconda vita, sia presso i neofiti del manga, sia per chi desiderava da tempo assistere ad una traduzione audiovisiva del suo arco finale. E dato il successo della serie, non è improbabile che dopo il termine dell'anime, venga adattata anche la saga dell'Inferno.

Seppure lo Studio Pierrot non abbia ancora rivelato i piani editoriali su cui si fonderà il futuro dell'azienda una volta terminato l'adattamento animato dell'arco sulla Guerra Millenaria (qui tutti gli eventi che vedremo nella parte 3 di Bleach Thousand-Year Blood War) né tanto meno se gli animatori – o lo stesso Tite Kubo – abbiano intenzione di estendere l'universo degli shinigami in spin-off o prodotti collaterali, è chiaro che il successo a cui sta andando incontro l'anime possa portare alla produzione di “nuove” storie con protagonista Ichigo.

Del resto il mondo di Bleach è vasto, e gli adattamenti animati ne hanno esplorato solamente una porzione, lasciando perciò aperta la porta a narrazioni (più o meno collaterali) che estendano, in futuro, gli orizzonti dell'universo creato da Tite Kubo: magari proprio a partire dall'incursione nella dimensione “contraria” alla Soul Society, ovvero l'Inferno, di cui l'autore ne ha già anticipato l'esistenza agli inizi del manga, per poi esplorarlo con maggiore profondità in un one-shot pubblicato nel 2021.

Per chi ha una certa familiarità con il mondo di Bleach, e in particolar modo con le strategie editoriali con cui Kubo – e autori a lui affini – ne hanno esteso nel tempo le dimensioni per mezzo di racconti o romanzi semi-canonici (come quello dedicato al Kenpachi più potente di Bleach), la possibilità che al termine dell'arco corrente venga adattata anche la saga infernale non appare come un'ipotesi così remota o azzardata. Sia perché la realizzazione della serie permetterebbe allo Studio Pierrot di continuare a capitalizzare, senza tradirlo, l'alto tasso di fidelizzazione degli appassionati di Bleach; sia perché l'incursione nella cornice dell'Inferno consentirebbe agli animatori di rendere materico quello che fino ad ora si è mosso in uno stato decisamente fumoso, denotando un grado di imprecisione – se non addirittura di confusione – agli occhi dei lettori/spettatori.

Se ci pensiamo, Tite Kubo si è sempre servito dell'esposizione verbale per costruire la geografia dell'universo in cui vivono i personaggi, tanto che buona parte dei segmenti di cui si compone la realtà di Bleach (dall'Hueco Mundo al mondo degli umani, fino ad arrivare, appunto, all'Inferno) sono stati “raccontati” attraverso le parole dei protagonisti, piuttosto che “visualizzati in immagini” dalla narrazione. E se gli autori desiderano rendere giustizia ad una cornice così complessa e frastagliata come quella dell'inferno di Bleach, è necessario che tale dimensione venga indagata in una narrazione “canonica”, o comunque che si ponga sulla stessa traiettoria narrativa degli eventi dell'anime.

Per quanto la materia drammaturgica del one-shot, data la sua estensione limitata, non possa essere adattata allo stato attuale in una stagione da 10-12 episodi, il contenuto del capitolo in questione apre però ad un mondo nuovo, inedito, in grado perciò di ospitare una narrazione originale, a partire dall'estensione dei canoni e degli intrecci già presentati nel racconto breve. E nonostante il manga si leghi in maniera abbastanza discontinua agli eventi di Thousand-Year Blood War, è chiaro che la capacità degli autori dello Studio Pierrot di integrare le storie preesistenti con del materiale inedito, unita alle vaste conoscenze che Tite Kubo nutre sul suo universo, consentirebbe al one-shot di innervarsi di una nuova vita: e di presentarsi come veicolo di tutte quelle traiettorie su cui l'anime di Bleach costruirà il proprio futuro.