Bleach, quanti anni passano dall'inizio della storia alla fine del manga?

Bleach è uno degli shonen più celebri al mondo, parte dei Big 3 di Shueisha che hanno reso popolare Shonen Jump in ogni angolo del globo. La serializzazione del manga scritto e illustrato da Tite Kubo comincia nel 2001 per terminare nel 2016, ma quanti effettivamente durano gli eventi della storia?

Dopo numerose difficoltà, Kubo-sensei riuscì finalmente a conquistare le pagine di Weekly Shonen Jump il 7 agosto del 2001. Su quella rivista, settimanalmente e per ben 686 capitoli pubblicati, l'opera non si spostò fino alla conclusione raggiunta il 22 agosto 2016. Ma se per raggiungere la fine del manga ci sono voluti 15 anni, quanto tempo passa effettivamente dall'inizio della storia alla fine di Bleach? Esattamente come Dragon Ball, Naruto o ONE PIECE, anche in Bleach i protagonisti crescono con il susseguirsi dei capitoli.

Gli eventi di Bleach cominciano quando Kurosaki Ichigo, un comune studente di soli 15 anni, ereditò i poteri di Soul Reaper da Rukia Kuchiki divenendo un Sostituto Shinigami. I primi 11 archi narrativi di Bleach si svolgono tutti nello stesso periodo, dunque sempre con un Ichigo 15enne.

La situazione cambia con Bleach: Thousand-Year Blood War, che comincia dopo un time-skip di due anni. Nella Guerra Millenaria di Bleach i protagonisti hanno due anni in più rispetto all'inizio della storia. Nel corso di questa saga Ichigo ha dunque 17 anni.

Bleach non si ferma però a quel punto, poiché la storia prosegue. Nel post Thousand-Year Blood War facciamo la conoscenza di un Ichigo ormai adulto. Alla fine del manga il protagonista ha infatti ben 27 anni. Altri due anni trascorrono per arrivare al 'No Breathes From Hell Arc', in cui Ichigo ha 29 anni. Dunque, tra l'inizio e la fine di Bleach trascorrono ben 14 anni. La storia pare tuttavia non essere ancora finita. Tite Kubo è al lavoro su un sequel di Bleach, dove probabilmente il nostro Sostituo Shinigami avrà 30 anni o più.