Bleach, quanti anni hanno i protagonisti durante la Guerra Millenaria?

Dopo dieci, lunghi anni d'assenza, Studio Pierrot è tornata ad animare Bleach. Con due cour già trasmessi e portati a conclusione, nel 2024 verrà inaugurata la terza parte di Bleach: Thousand-Year Blood War. In attesa delle nuove puntate, scopriamo una curiosità sui protagonisti dell'arco finale della Guerra Millenaria.

Ichigo Kurosaki è il protagonista di Bleach. Nel corso dell'opera di Tite Kubo assistiamo alla sua crescita, da semplice studente delle superiori, a Sostituo Shinigami e poi a eroe della Soul Society. Ma qual è l'età di Kurosaki durante Bleach: Thousand-Year Blood War?

Nel primissimo capitolo di Bleach, Kurosaki Ichigo è uno studente dell'età di 15 anni. Quando improvvisamente viene avvicinato da Rukia e diviene uno Shinigami, dunque, era poco più di un adolescente.

Bleach: Thousand-Year Blood War comincia dopo un time-skip e dunque conosciamo un Ichigo leggermente più maturo, ma non ancora maggiorenne. La Guerra Millenaria con i Quincy ha luogo due anni dopo i precedenti eventi. Durante Bleach: TYBW Ichigo ha dunque 17 anni, ma potrebbe averne compiuti 18 proprio durante la battaglia.

Tra la prima parte dell'anime di Bleach e Bleach: Thousand-Year Blood War c'è un salto temporale di due anni. Dunque, per scoprire l'età dei protagonisti basta sommare due anni a quella rivelata nell'introduzione. Ciò significa che anche Uryu e Orihime hanno 17 anni mentre Sado ne ha 18.

Per quanto riguarda gli Shinigami essi non hanno l'età comune di un umano ma vivono ben più a lungo. In Bleach: TYBW Rukia e Renji hanno più di 150 anni, Aizen ne ha oltre 300, Yhwach ne ha 1200 e Kenpachi Zaraki addirittura oltre 2000. Alla fine delle puntate di Bleach: Thousand-Year Blood War i protagonisti cresceranno ulteriormente.