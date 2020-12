Bleach: annunciata una mostra nel 2021 per festeggiare i 20 anni della serie

La serie creata da Tite Kubo ha segnato la categoria shonen e il mondo dell'industria del fumetto giapponese in maniera indelebile, conquistando milioni di appassionati che a distanza di anni continuano ad apprezzare profondamente le avventure di Icigo Kurosaki, entrato ormai a far parte del pantheon dei protagonisti indimenticabili.

Con l'arrivo della serie spin-off Burn The Witch, ambientata nello stesso universo di Bleach, e con l'annuncio della trasposizione animata dedicata alla saga della Guerra Millenaria, arco narrativo conclusivo, l'opera di Kubo è tornata a far parlare di sé nell'ultimo periodo. Apparsa per la prima volta sulle pagine di Weekly Shonen Jump il 7 agosto del 2001, la storia dello Shinigami Ichigo compirà 20 anni tra qualche mese, e per celebrare questo particolare anniversario è stata annunciata una mostra.

Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, condiviso da @RanobeSugoi, la mostra artistica riguardante il leggendario shonen debutterà durante la stagione invernale del prossimo anno, periodo in cui, con non poca speranza, potremmo anche assistere al ritorno dell'anime. L'esibizione avrà luogo nel Hikarie Hall, e ripercorrerà con moltissime tavole e immagini le avventure della Soul Society.

Ricordiamo che Ulquiorra e Grimmjow hanno ottenuto due fantastici cosplay, e vi lasciamo ripercorrere la tragica storia della Shinigami Rukia.