Bleach: approfondiamo personalità e ruoli del Quincy Uryu Ishida

Uryu Ishida è uno dei primi personaggi presentato all'interno dell'opera Bleach di Tite kubo. Inizialmente ostile, il Quincy si scontrerà subito col protagonista, Ichigo, finendo però per diventare uno dei suoi compagni fino all'ultima saga della serie manga nella quale avrà un ruolo di particolare rilievo.

Uryu nasce in una famiglia di Quincy, un clan umano i cui membri possiedono particolari abilità e che in passato venne sterminato dagli shinigami. Tra i suoi legami di parentela più importanti di cui veniamo a conoscenza ci sono il nonno Soken ed il padre Ryuken.

Il nonno fu per il ragazzo un'importante figura, quasi paterna, egli fu l'ultimo dei Quincy e la persona con la quale l'arciere si allenava e dalla quale apprese le abilità di Quincy. Il padre, invece, abbandonò la vita da Quincy per perseguire una più redditizia carriera.

In questo modo, Uryu crebbe con sentimenti negativi verso gli shinigami, cosa che ci viene dimostrata nel primo incontro con Ichigo di cui si dichiara rivale sfidandolo ad una gara a chi caccia più Hollow la quale finirà con una collaborazione per l'abbattimento di un Menos Grande. Ma sarà a seguito della cattura di Rukia che il Quincy si unirà al gruppo diventando effettivamente un alleato.

Successivamente, l'ormai amico di Ichigo, per recuperare i suoi poteri viene in contatto col padre che lo aiuterà a condizione che il figlio non metta più i propri poteri al servizio degli shinigami. Il ragazzo accetta ma continuerà a combattere con i nostri eroi per sconfiggere il nemico comune, Sosuke Aizen, e portare in salvo l'amica Orihime Inoue.

L'ultimo arco narrativo presenta come nemico il Wandenreich, ovvero un gruppo di Quincy reduci della guerra contro gli shinigami avvenuta anni prima della storia del manga. Inizialmente Uryu sembrerà allearsi al nuovo gruppo di villain il cui capo designerà lo stesso Ishida come successore ma grazie alla sua fedeltà e lealtà verso i suoi amici deciderà di ribellarsi al gruppo di Quincy utilizzando persino i suoi nuovi poteri da Wandenreich.

Voi cosa ne pensate di Uryu Ishida? se volete saperne di più su altri personaggi della saga vi segnalo il nostro articolo di Bleach su Kisuke Urahara. Ricordo anche che una nuova serie dell'anime di Bleach è stata recentemente annunciata.