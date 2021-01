Bleach: apre un nuovo fan club dedicato alla celebre opera di Tite Kubo

L'annuncio del ritorno delle avventure di Ichigo Kurosaki, e degli Shinigami della Soul Society, con una nuova serie anime che si occuperà di rappresentare la Guerra Millenaria, ha sorpreso i moltissimi appassionati di Bleach, opera firmata dal maestro Tite Kubo, conclusasi con ben 74 volumi nell'agosto del 2016.

La pubblicazione dello spin-off Burn The Witch, e le numerose interviste fatte a Kubo di recente, hanno riacceso la passione di molti fan, che hanno iniziato a speculare sui possibili sviluppi della seconda stagione della serie ambientata a Londra, visto che le due protagoniste, Noel e Ninny, in realtà sono streghe che lavorano per il ramo occidentale della Soul Society.

Lo stesso Kubo ha infatti confermato che le avventure rappresentate nelle due serie si svolgono nello stesso universo, e che in futuro non mancheranno degli easter egg legati a Bleach. In attesa quindi dell'annuncio di una data d'uscita precisa per l'anime dedicato alla Guerra Millenaria, alcuni esponenti della community hanno creato il Klub Outside, un fanclub di Bleach, che verrà però sciolto tra un anno. Ad annunciarlo è stato l'utente @otakucalendarjp col post che trovate in calce, dove sottolinea che potrebbe essere una speciale iniziativa in occasione del 20esimo anniversario della serie.

Ricordiamo che il legame tra Rangiku e Gin ha preso vita in un bel cosplay, e vi lasciamo ad un'analisi delle tecniche dei potenti Quincy.