Bleach, tutti gli archi narrativi dal peggiore al migliore: siete d'accordo?

Bleach è uno dei Big 3 di Weekly Shonen Jump, serializzato sulle pagine della rivista settimanale di Shueisha dal 2001 al 2016. La storia emozionante, intrepida e adrenalinica scritta da Tite Kubo si compone di 12 archi narrativi, dalla Saga del Sostituto Shinigami fino alla Guerra Millenaria. Ecco le saghe di Bleach dalla peggiore alla migliore.

Arco narrativo peggiore di Bleach è quello del Sostituto Shinigami Scomparso, ultimo dell'anime originale e addirittura spesso comparato a un riempitivo. Ichigo perse i suoi poteri da Soul Reaper dopo la battaglia con Aizen e questa saga ruota su di lui che cerca di riprendersi i suoi poteri. Troppo debole a livello di trama e composizione, è senza dubbio la saga meno riuscita.

La Saga del Sostituto Shinigami è quella che dà il via alla storia di Bleach. Tralasciando alcune scene, tuttavia, il ritmo di questa saga è troppo lento e senza dubbio l'inizio meno eccitante tra i Big 3.

La Saga degli Arrancar: infiltrazione nell'Hueco Mundo è fin troppo simile alla Saga della Soul Society: Infiltrazione, tranne che invece di salvare Rukia, l'obiettivo di Ichigo è quello di trarre in salvo Orihime. Include comunque alcune scene piuttosto elettrizzanti, come lo scontro tra i Soul Reapers e gli Arrancar. La Saga degli Arrancar prosegue con la battaglia tra Ichigo e un ex Espada, e poi con quelle contro Ulquiorra e Grimmjow.

La Saga della Soul Society: Infiltrazione è leggendaria per gli scontri raccontati durante questa parte, come ad esempio il combattimento tra Kenpachi Zaraki e Ichigo. È durante questa saga che facciamo la conoscenza della potenza dei Capitani del Gotei 13.

La Saga degli Arrancar: apparizione introduce gli Espada e i Visored, e mostra il padre di Ichigo vendicarsi dell'hollow Grand Fisher. Ci viene inoltre presentato Grimmjow e svelato il piano di Aizen per annientare Karakura.

La Saga degli Arrancar si conclude con la battaglia decisiva di Karakura. Il combattimento tra la Soul Society e l'esercito di Arrancar di Aizen è memorabile, così come l'entrata in scena del comandante Yamamoto.

La Saga degli Arrancar contro gli Shinigami è l'arco perfetto per gli amanti dell'azione, poiché presenta numerose battaglie tra gli Espada e i Soul Reaper, come quella tra Kenpachi e Nnoitra o Kurotsuchi contro Szayelaporro.

La Saga del Passato è piuttosto breve e si ambienta 110 anni prima dell'inizio della trama del manga. Le 13 divisioni del Gotei presentano capitani differenti ed è importante per via del tradimento di Aizen ai danni di Shinji e Urahara.

Terza migliore saga di Bleach è la Saga della Soul Society: salvataggio. In questo arco di salvataggio scopriamo il funzionamento interno della Soul Society, il primo bankai di Ichigo e alcune importanti battaglie tra Soul Reaper. È tra le preferite dai fan.

Il secondo arco migliore di Bleach è quello della Guerra Millenaria. In attesa della terza parte di Bleach: Thousand-Year Blood War, in questa saga diciamo addio a Yamamoto e Unohana, morti per combattere la minaccia del più forte Yhwach. I protagonisti, inoltre, raggiungono livelli senza precedenti.

Arco favorito dai fan e considerato il migliore di Bleach è la Saga degli Arrancar: la caduta. In molti ritengono che Bleach dovesse finire a questo punto, dopo gli scontri con Ulquiorra e Aizen. Questa parte è considerata come la più alta dello shonen di Tite Kubo. Tuttavia, presto l'autore potrebbe sorprenderci con una saga ancora migliore. Vi ricordiamo infatti che Bleach proserguirà con un manga sequel!