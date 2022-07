Bleach: quale arco dell'anime è li preferito di Tite Kubo? La risposta sorprenderà

È da diversi anni che è attiva la produzione di Bleach: Thousand Year Blood War. L'ultima saga del manga, che finora non era mai stata adattata in anime, troverà spazio sulle TV nipponiche e su vari servizi streaming in tutto il mondo a partire dagli ultimi mesi del 2022. Per l'occasione, anche Tite Kubo partecipa al progetto.

Ovviamente l'attesa per il sequel è tanta e lo stesso Tite Kubo vuole vedere certe scene nel prossimo anime. Contemporaneamente però il mangaka si lancia in alcune dichiarazioni che toccano anche il manga o il primo anime della serie. Ed è proprio su quest'ultimo che stavolta si è soffermato. Tite Kubo ha rivelato qual è stato il suo arco preferito dell'anime di Bleach.

"Penso sia chiamato 'Saga dell'esercito invasore delle tredici Brigate'. Onestamente non avevo molte speranze per gli archi originali dell'anime, ma quello mi ha davvero sorpreso. C'erano alcune sequenze registicamente fantastiche in quell'arco e l'ho davvero apprezzato".

Quest'arco narrativo è un filler che è stato inserito nell'anime subito dopo la sconfitta di Aizen e prima della saga dei Fullbringer, durato dagli episodi 317 a 342. Vi aspettavate che la scelta di Tite Kubo ricadesse su un arco completamente filler di Bleach e non su un adattamento?