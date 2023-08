Bleach: la fine dell'arco narrativo sul personaggio più tragico della serie

Il percorso della vendetta spesso conduce inevitabilmente a un destino tragico, e ciò si è dimostrato vero per un personaggio particolare in "Bleach".

All'interno del mondo dei Capitani del Gotei 13 le sfide vanno oltre i combattimenti mortali, coinvolgendo dilemmi personali e vulnerabilità sorprendenti. Il Capitano Sajin Komamura della Squadra 7 è stato un esempio di ferma determinazione nei confronti dei principi dei Soul Reapers.

Durante la Guerra Sanguinaria Millenaria, una sconfitta devastante lo ha spinto a cercare il potere per vendicare il suo migliore amico defunto. Ottenendo la Tecnica di Umanizzazione del Clan dei Lupi ha affrontato conseguenze gravi, sacrificando il proprio cuore per ottenere potere immortale. La decisione di Sajin, sebbene mossa dalla necessità di vendicare, ha avuto un costo: si è trasformato in un lupo indebolito ed esausto.

La sua morte non è naturalmente stata l’unica in questa serie, basti pensare all’episodio 20 di Bleach: Thousand-Year Blood War 2 de dell’omaggio ai 2 capitani del Gotei 13.

Bleach ha sottratto poeticamente la vendetta di Sajin in cambio della sua nobiltà di eroe, l'anime non ha dato pienamente giustizia a questo personaggio durante l'arco della Guerra Sanguinaria Millenaria. Al momento l’anime di Bleach è entrato in pausa, ma sono state rilasciate alcune Key Visual per annunciare la fine di Bleach: Thousand Year Blood War 2.

Sicuramente Sajin meritava una conclusione più soddisfacente attraverso la quale esprimere i suoi temi personali e affrontare il suo destino con maggior chiarezza. Nonostante questo, il personaggio rimane uno dei più profondi di tutto Bleach e il suo percorso un esempio di come la vendetta richieda sempre un tragico tributo.