Bleach: arriva la colonna sonora della serie e dei film curata da Shiro Sagisu

L’anime di Bleach ad opera dello studio d’animazione Pierrot è sempre stato caratterizzato da una forte componente sonora. Molte delle tracce della serie sono diventate iconiche, e grazie alla release ufficiale della colonna sonora curata da Shiro Sagisu, gli appassionati possono riascoltare le note dell’intera avventura di Ichigo Kurosaki.

Milan Records ha infatti annunciato la disponibilità immediata degli otto album riguardanti sia la colonna sonora della serie anime, sia dei quattro film che sono stati pubblicati quando era ancora in corso la prima trasposizione animata ad opera dello studio Pierrot. Si tratta quindi nello specifico delle tracce, composte da Shiro Sagisu, che hanno accompagnato le prime stagioni dell’anime, e i lungometraggi Bleach: Memories of Nobody, Bleach: The Diamond Dust Rebellion, Bleach: Fare to Black e Bleach: The Hell Verse.

Inoltre, è stato confermato che il tema della sigla d’apertura di Bleach: la Guerra Millenaria, ovvero Star di Tatsuya Kitani, sarà pubblicato da Milan Records il 18 ottobre 2022, otto giorno dopo il debutto della nuova stagione, e in seguito arriverà anche Number One - Bankai di Sagisu. Per concludere ricordiamo che Bleach ha avviato una collaborazione ufficiale con Coca-Cola, e vi lasciamo al trailer del primo episodio della Guerra Millenaria, in arrivo il 10 ottobre 2022 in simulcast su Disney+.