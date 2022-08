Bleach: arriva la conferma, la Guerra Millenaria arriverà su Disney+

Una delle produzioni anime più attese del 2022 è senza ombra di dubbio il ritorno dell’anime di Bleach con la saga della Guerra Millenaria ad opera di Pierrot, che anni fa curò l’adattamento della prima parte dell’opera di Tite Kubo. Dopo le prime indiscrezioni relative alla distribuzione in occidente, ecco arrivare un'importante conferma.

Nei primi giorni di giugno un leaker aveva diffuso la notizia che Disney avesse acquisito i diritti per distribuire la serie in Francia, e che in realtà il colosso americano puntasse ad una distribuzione globale attraverso la sua piattaforma, piuttosto giovane rispetto alle concorrenti, Disney+. Quei rumor oggi sembrano essersi concretizzati, stando a quanto riportato dall’utente @Bleach_Mx nel post in calce, dove viene ribadito che mancano esattamente 50 giorni ad ottobre, mese in cui è stato fissato il debutto della serie.

Sembra infatti che Bleach: la Guerra Millenaria sarà distribuita in tutto il mondo attraverso Disney+, che torna a mostrare un profondo interesse nei confronti dell’industria degli anime, dopo aver prodotto la sorprendente Star Wars: Visions con la collaborazione di ben sette studi d’animazione giapponesi. Fateci sapere cosa pensate di questa acquisizione nella sezione riservata ai commenti.

In vista della nuova serie ricordiamo che su Amazon Prime Video sono disponibili le sedici stagioni di Bleach, e vi lasciamo alla nuova key visual della Guerra Millenaria.