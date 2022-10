Bleach: arriva la conferma, la Guerra Millenaria sarà in simulcast su Disney+

Dai primi rumor emersi a giugno 2022 fino alle varie news sull’acquisizione delle licenze arrivate ad agosto e settembre, la distribuzione dell’anime di Bleach: la Guerra Millenaria è stata una delle questioni che ha più interessato la community di appassionati dell’opera di Tite Kubo, e sembra essere finalmente arrivata la conferma definitiva.

Nel suo ultimo post su Twitter, riportato in fondo alla pagina, la casa editrice statunitense VIZ Media ha infatti annunciato che il nuovo anime di Bleach sarà distribuito sulla piattaforma HULU negli Stati Uniti d’America, mentre per il resto del mondo sarà possibile seguire l’ultima, grande, avventura di Ichigo Kurosaki e dei suoi compagni su Disney+, come suggerivano diversi leak recenti.

Una notizia che toglie ogni dubbio su quale servizio in abbonamento gli appassionati dovranno avere per poter prendere parte alla guerra tra Shinigami e Quincy che si consumerà nei quattro cour della nuova stagione ad opera dello studio d’animazione Pierrot. Inoltre, l’immagine nel post specifica che il primo episodio sarà disponibile in simulcast sulle piattaforme il 10 ottobre 2022, stesso giorno del debutto in Giappone, e stando all’ora indicata, riguardante il fuso orario pacifico, dovrebbe arrivare in Italia alle ore 17:30.

Per concludere vi lasciamo all'ultimo trailer di Bleach: la Guerra Millenaria, con protagonista il temibile Yhwach.