Bleach arriva in edicola: il manga di Tite Kubo in una nuova collana imperdibile

Il 2022 ha riportato l'anime di Bleach sugli schermi degli appassionati con l'esordio dell'adattamento dell'arco narrativo conclusivo della serie manga. Le buone notizie non terminano qui, per gli amanti dell'opera di Tite Kubo.

Mentre il fandom attende con ansia che a luglio arrivi il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War, in Italia sta per cominciare una splendida iniziativa che porterà il pubblico nostrano a conoscere e riscoprire il manga con Kurosaki Ichigo come protagonista.

Con La Gazzetta dello Sport ed Editore RCS MediaGroup arriva nelle edicole nostrane l'intera saga di culto di Bleach. La serie manga, cominciata nel 2001 e terminata nel 2016 su Weekly Shonen Jump, arriverà in una nuova edizione di lusso che comprende volumetti di formato più grande, una nuova veste grafica e alette di copertina per non perdere il segno durante la lettura.

La collana, che consta di un totale di 74 volumetti, farà il suo esordio dal 19 aprile 2023 e farà compagnia ai lettori fino all'11 settembre 2024. Il prezzo delle uscite di questa edizione da collezione di Bleach sarà di 4,99 a volume. Bleach è uno dei manga più venduti di sempre e grazie a questa iniziativa i fan potranno fare ritorno nella Soul Society per scoprire una delle avventure shonen più iconiche di tutti i tempi.