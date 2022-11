Bleach arriva su Netflix: Dynit dà l'annuncio sui suoi social

Per lungo tempo, Bleach è stato bistrattato dal mercato italiano. Se il manga è proseguito con la pubblicazione portata avanti da Panini Comics, non si può dire lo stesso per l'anime che è stato invece coperto soltanto da gruppi di fansub. La tendenza è stata invertita lo scorso anno grazie al lavoro di Dynit.

A febbraio dello scorso anno fu presentato Bleach doppiato in italiano su Amazon Prime Video. Una rivoluzione per un progetto che stava per vedere anche l'arrivo di un sequel in Giappone. Dopo diversi mesi di lavoro, il progetto è compiuto e così tutto l'anime è disponibile doppiato nella nostra lingua. Ma adesso non sarà più visionabile soltanto sul portale di Amazon.

Dynit ha annunciato sulle sue pagine social che il primo anime di Bleach approda anche su Netflix, come si nota dal post di Instagram presente in basso alla notizia. Sono già disponibili le prime due stagioni, mentre il resto degli episodi arriverà successivamente. In attesa quindi che la nuova serie Bleach: Thousand Year Blood War arrivi in Europa su Disney+, sarà possibile mettersi in pari con la serie anche per gli abbonati Netflix.

Siete pronti a ripercorrere la storia di come Ichigo Kurosaki è diventato uno shinigami, trovandosi alle prese con pericoli non soltanto concreti ma anche spirituali?