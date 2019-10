Bleach arriva a New York con lo strepitoso cosplay di un fan

Sono passati quasi dieci anni da quella fantastica saga di Bleach che vide contrapposta la fazione del Gotei 13 e quella di Sosuke Aizen. Quest'ultima, oltre i famosi arrancar e i loro membri al top, gli Espada, vedeva tra le fila anche shinigami come Gin Ichimaru e Kaname Tosen. Quest'ultimo è stato il protagonista di un nuovo cosplay di un fan.

Nonostante Bleach sia concluso da anni, i fan non si sono arresi nel presentare cosplay come quello di Ichigo Kurosaki. Ma l'onore spetta anche a personaggi non protagonisti come Kaname Tosen, il braccio destro di Aizen che abbiamo conosciuto inizialmente nelle vesti di capitano del nona divisione e membro del Gotei 13.

Durante il New York Comic Con 2019, la divisione americana della rivista Shonen Jump ha incontrato un cosplayer che ha vestito i panni del capitano. Come si può vedere in calce, il cosplay di Kaname Tosen rispecchia una delle sue ultime divise con cui è apparso, quando ormai era già conclamato fosse dalla parte di Aizen e prese parte a uno scontro nella falsa Karakura con Hisagi e Komamura.

Cosa ne pensate del cosplay di questo personaggio di Bleach? Intanto, recentemente uno dei doppiatori dell'anime ha condiviso una petizione per far tornare l'anime di Bleach.