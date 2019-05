Bleach: arriva una nuova illustrazione di Ichigo Kurosaki in versione Hollow

Masashi Kudo ha indubbiamente alle spalle una lunga carriera da animatore e character designer, ma l'anime a cui è rimasto più legato sembra essere Bleach, nata dal manga di Tite Kubo. L'animatore infatti pubblica ogni giorno un artwork diverso, come quello dedicato a Inoue Orihime. Ora la sua attenzione è ritornata verso il protagonista.

Il nuovo lavoro di Masashi Kudo si rivela essere più di una semplice bozza: infatti, secondo gli hashtag inseriti dall'animatore, l'illustrazione presentata è fatta in digitale. Nel tweet che potete vedere in calce condiviso dall'account ufficiale di Kudo, possiamo vedere il protagonista di Bleach Ichigo Kurosaki nella sua forma hollowificata.

Il disegno trasmette tutta l'intensità e l'orrore generato dal mostro che, nella serie manga e anime, apparì durante lo scontro con l'Espada Ulquiorra Schiffer e proprio grazie a questa mostruosa trasformazione il protagonista fu in grado di sconfiggere il nemico e salvare Inoue. Successivamente, questa forma non è più apparsa nella serie considerato che Ichigo ha iniziato poi a utilizzare altre tecniche diverse.

Per ora non sembrano esserci notizie su un ritorno del manga o dell'anime di Bleach, mentre secondo alcune indiscrezioni, un autore famoso sta per tornare su Weekly Shonen Jump. Che si tratti di Tite Kubo?