Bleach: arrivano Soi Fon e Yoruichi in un doppio sexy cosplay

Sta per arrivare la seconda serie di Bleach, un anime storico e basato sull'omonimo manga di Tite Kubo. Nonostante non vada in onda da anni, i fan non hanno dimenticato questo mondo di shinigami e hollow, e ogni tanto spuntano fuori delle realizzazioni dal fandom.

Negli ultimi giorni vi abbiamo ad esempio proposto il cosplay di Nelliel Tu Odelschwank realizzato da Muriel. Ma non è l'unico ad essere stato creato dai fan di Bleach. Un'altra cosplayer, Stephanie Santos, si è fatta affiancare da un'amica per realizzare infatti un cosplay doppio. Nella foto che potere vedere in basso ci sono infatti Yoruichi Shihohin e Soi Fon, guerriere della Soul Society anche se per lungo tempo sono state una contro l'altra.

Il cosplay realizzato dalle due ragazze è molto più sexy della controparte cartacea, in particolare per Soi Fon che è molto più prosperosa della Soi Fon del manga. Yoruichi invece, nonostante sia parzialmente coperta, non manca di dare il suo contributo indossando la tipica divisa che lascia le cosce in bella vista. Oltre a questa foto, Stephanie Santos ha condiviso anche altre versioni del cosplay di Yoruichi che potete osservare negli altri due post di Instagram inseriti a fine notizia. Vi piace questo doppio cosplay sexy di Bleach?