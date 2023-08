Bleach: in arrivo il nuovo manga one-shot a colori! Ecco la data d'arrivo

Il manga di Bleach ha fatto un ritorno sorprendente con una storia ambientata anni nel futuro. Grazie a uno speciale one-shot creato da Tite Kubo, i lettori del manga hanno potuto vedere come sarebbero stati Ichigo Kurosaki e i suoi amici nel futuro. Alcuni Shinigami ora hanno dei figli e il capitolo riceverà un'edizione a colori questo autunno.

Per coloro che non hanno avuto l'opportunità di dare un'occhiata a questo capitolo speciale, che è stato stampato sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 2021, il mondo di Bleach era un posto molto diverso dopo il grandioso ritorno dello shonen.

I fan dell'opera hanno potuto finalmente vedere Ichigo e Orihime da adulti con un figlio proprio, oltre che molti Shinigami diversi dal loro periodo nella Guerra del Sangue, il one-shot ha introdotto una nuova minaccia selvaggia per la Soul Society che ha colpito i protagonisti.

Il capitolo speciale rilascerà una nuova edizione a colori in Giappone il 4 settembre del mese prossimo. Considerando gli eventi e i massacri che si svolgono nella storia, darle un tocco di colore potrebbe rendere l'esperienza di lettura molto diversa dall'aspetto originale in bianco e nero.

Anche se questo capitolo unico deve ancora essere confermato per ricevere un adattamento anime, Kubo potrebbe suggerire cosa accadrà a Ichigo Kurosaki e ai suoi compagni. Bleach arriva in edicola con una nuova collana assolutamente imperdibile per i fan dell'opera!

Quest'opera è uno degli shonen più acclamati al mondo, tanto da guadagnarsi il titolo di Big Three assieme ad altre due serie dello stesso calibro. Ecco in quali aspetti Bleach supera Naruto e ONE PIECE e perché il manga è così geniale.