Bleach, l'artista dell'anime propone alcuni schizzi di due personaggi della serie

Nell'aria si respira già il profumo della neve e del Natale e anche quest'oggi il character designer dell'ormai immortale opera di Tite Kubo ci delizia con due splendidi schizzi di due dei personaggi più amati dai fan.

Non si può certo dire che Masashi Kudo non sia stato, e continui tutt'ora, ad essere un punto fermo per la nota serie animata de Bleach. Nonostante l'anime sia finito da diversi anni, l'artista non sembra perdere tempo e regolarmente delizia i suoi nostalgici fan con i suoi spettacolari sketch come a voler rendere omaggio l'autore e ideatore dell'opera e mantenere vivo il ricordo della serie con la sua arte.

Sulla sua pagina ufficiale Twitter (工藤昌史 Masashi Kudo - @Kudo_M_) sono visibili i suoi ultimi due schizzi dedicati a Grimmjow Jaegerjaques e Rukia Kuchiki. Uno dei tanti motivi per cui Bleach ha avuto successo è stato anche la bravura e il talento dimostrati da Kudo e lo dimostrano questi due splendidi disegni dalle tinte brillanti e chiare.

Già in passato i fan hanno avuto modo di ammirare diverse varianti di questi due personaggi della serie, in diverse pose e mode. Rispetto al secondo bozzetto, che mostra un primo piano di un Grimmjow corrucciato e pronto a buttarsi in qualche scontro, con la divisa da Arrancar sbrindellata e il corpo pieno di cicatrici, un tocco più natalizio lo abbiamo con la giovane Rukia. Questo look casual fa sicuramente risaltare il lato carino della giovane, come era già emerso in precedenza in uno sketch in cui sfoggiava un pigiamino con i coniglietti rosa.

La bravura e il talento di questo artista sono visibili non solo nelle sue opere dedicate al capolavoro di Tite Kubo, basti solo pensare agli ultimi schizzi di Renji, Orihime, Ichigo o Kenpachi, ma anche in quelle dedicate a personaggi della DC Comics (Superman e The Joker) o alla Marvel Comics (Venom).