Bleach, l'asso nella manica di Yoruichi nella figure di RD Studio

Sin dalla sua prima apparizione, Yoruichi ha riscontrato un elevato tasso di apprezzamento all'interno della community di Bleach, merito delle sue abilità ma anche dell'alone di mistero attorno al suo personaggio. La sua popolarità ha giovato anche al merchandising in termini di omaggi originali.

Con l'annuncio del ritorno dell'anime di Bleach in ottobre, anche l'emittente TV Tokyo ha iniziato scorgere i primi profitti dalla saga dopo diversi anni. Con la conferma del ritorno della serie televisiva, inoltre, diverse compagnie hanno colto la palla al balzo per tornare a lavorare al franchise, proprio come RD Studio che ha voluto dedicare ad uno dei beniamini del pubblico un modellino in scala.

La compagnia, infatti, ha realizzato una statuetta in due differenti scale, 1/4 e 1/6, di Yoruichi, ex Capitano della Seconda Divisione del Gotei 13. Proprio come ciascuno dei capitani, anche lei possiede delle abilità straordinarie il cui apice risiede nella modalità 'Thunder Beast', l'asso nella manica che dona una forza ed un'agilità senza eguali a Yoruichi. RD Studio ha voluto dedicare il modellino in scala in questione proprio a questa forma, la stessa che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, i cui preordini cominceranno a partire dalla fine di maggio. La consegna si farà invece attendere sino agli inizi del 2023, mentre il prezzo verrà annunciato con il via dei preordini.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.