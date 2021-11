Bleach avrà un panel alla Jump Festa! Informazioni sull'anime del 2022?

Il nuovo anime di Bleach è completamente scomparso dai radar. Annunciato a marzo 2020, a pandemia appena cominciata, si è perso nelle pieghe del tempo senza alcuna novità. Il covid e i rallentamenti delle produzioni hanno di sicuro avuto effetto, tuttavia è passato davvero molto tempo. Pertanto, quando ci saranno nuove informazioni su Bleach?

La Jump Festa potrebbe essere l'evento prescelto. La classica sessione di aggiornamento sui brand di Weekly Shonen Jump che si terrà a dicembre ospiterà tanti titoli di spessore, come gli immancabili ONE PIECE, Black Clover, My Hero Academia, Dragon Ball e tanti altri. Con i panel che sono stati svelati pian piano, nelle scorse ore è stato confermato che Bleach sarà il protagonista del Super Stage EX alla Jump Festa 2022.

Cosa significa? Il Super Stage EX è un panel speciale che solitamente viene assegnato a chi deve ricevere un adattamento animato. Dato che è stato già confermato che Bleach riceverà un anime sulla Guerra Millenaria, è possibile che durante questo frangente speciale vedremo il primo attesissimo trailer del nuovo anime di Bleach. Se davvero arrivassero novità, non sarebbe da escludere l'arrivo del progetto nel 2022.

Intanto il pubblico italiano può recuperare il vecchio anime di Bleach su Amazon Prime Video.