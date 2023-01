Bleach: il bankai del capitano Hitsugaya nella statua di BQ Studio

Nel mese di ottobre 2022 gli appassionati hanno accolto con fervore il grande ritorno di Kurosaki Ichigo in Bleach: Thousand-Year Blood War. La prima parte dell'adattamento anime della Guerra Millenaria è giunto al culmine, ma l'opera di Tite Kubo continua ugualmente a ricevere nuovi merch.

A distanza di quasi un decennio dall'adattamento animato della Saga dei Fullbringer, Studio Pierrot è tornato ad animare Bleach adattando anche l'ultimo, grande arco narrativo dello shonen del sensei Kubo, la Guerra del Mille Anni.

In questa parte dell'avventura di Ichigo la Soul Society affronta la minaccia peggiore di sempre, quella degli Sternritter del Wandenreich guidato da Vostra Maestà Yhwach. Tornato mille anni dopo essere stato sconfitto dal Gotei 13, questa volta il signore dei Quincy semina devastazione nella Seireitei.

Tra i protagonisti di Bleach: Thousand-Year Blood War ritroviamo Toshiro Hitsugaya, capitano della 10a Divisione del Gotei 13. Il più giovane capitano nella storia della Soul Society ha però dovuto subire una sorte disonorevole. Nel corso dello scontro con lo Sternritter "I", Cang Du, ha perduto il suo Bankai. Riuscirà a recuperarlo nella Parte 2 di Bleach: Thousand-Year Blood War?

Nella statua da collezione di Hitsugaya di BQ Studio vediamo il capitano della 10a sfoderare la sua Zanpakuto Hyorinmaru e attivare il Bankia Daiguren Hyorinmaru. Attraverso questa abilità, sulla schiena di Toshiro si formano due grandi ali di ghiaccio e una lunga coda.

La figure è disponibile in due differenti configurazioni, una base dal costo di 245 euro, e l'altra limitata in cui Hitsugaya esibisce il Bankai dal prezzo di 320 euro. Le due versioni sono in scala 1:6 (27-30 cm) ed usciranno sul mercato nel Q2 del 2023.