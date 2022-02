Bleach, il primo bankai di Ichigo nella figure di Oniri Creations Studio

Mancano ancora diversi mesi al ritorno di Bleach con la nuova stagione dell'anime, eppure tutto il mondo alle spalle del Tite Kubo ha ripreso a funzionare sia sul fronte del merchandising che come collaborazioni con brand importanti. Negli ultimi mesi, infatti, si sono moltiplicati i modellini in scala a tema.

Il sensei sta lavorando a stretto contatto con Studio Pierrot per approfondire alcuni eventi del manga che, durante la serializzazione, ha lasciato in sospeso o che non ha potuto pianificare a dovere visto le tempistiche delle scadenze. Parallelamente, e più silenziosamente, ha ripreso a funzionare a pieno regime anche il mondo delle action figure a tema Bleach con diverse compagnie che si sono adoperate per proporre la propria statuetta personalizzata.

L'ultima di esse è di Oniri Creations, un'azienda che ha voluto omaggiare il protagonista in un modellino interamente dedicato. La figure in questione, realizzata con licenza ufficiale, è alta ben 32cm e ritrae Ichigo Kurosaki nell'atto di sfoderare la prima volta il bankai. La statuetta è già disponibile al preordine sul sito ufficiale al costo complessivo di 535 euro, di cui 50 da scalare al momento dell'ordinazione. La consegna, tuttavia, si farà attendere parecchio dal momento che le spedizioni sono previste entro il terzo trimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate della proposta di Oniri Creations, la stessa che potete visionare in fondo alla pagina, vi piace? Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.