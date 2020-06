Bleach: il Bankai di Yamamoto arde di potere nella figure di Clouds Studio

L'anime di Bleach, dopo una lunghissima pausa, è pronta a tornare sul piccolo schermo per adattare l'ultima grande saga del manga, l'arco narrativo della "Guerra Millenaria". Le puntate saranno caratterizzate da alcuni degli scontri più epici dell'opera di Tite Kubo, come l'entrata in battaglia dello stesso Capitano della 1ª divisione.

Prima di immergervi nella lettura, ci teniamo a ricordarvi che il bankai in questione verrà svelato la prima volta durante la saga della Guerra Millenaria, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di procedere a vostro rischio e pericolo nella lettura qualora non siate a conoscenza del futuro del manga al termine della prima stagione dell'anime.

Detto ciò, il modellino proposto da Clouds Studio, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, è alto all'incirca 33 cm e ritrae il Comandante di tutte le Divisioni del Gotei 13 mentre sfodera il suo potentissimo Bankai, Zanka no Tachi, apparso la prima volta durante lo scontro con la copia di Ywach. La statuetta è proposta al pubblico al prezzo di 224 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione, e sarà disponibile alla spedizione a partire dal mese di ottobre. Tuttavia, è già possibile preordinare una copia del prodotto attraverso il sito ufficiale.

Qualora siate interessati a recuperare l'anime di Bleach in vista della nuova stagione, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla lista agli episodi filler, in modo tale da massimizzare una visione tanto longeva come quella dell'adattamento del manga di Kubo sensei.