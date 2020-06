Bleach: la bella Nelliel Tu nel sexy cosplay di Vega_cosplayer

Di personaggi in Bleach ne abbiamo visti, sia sul fronte nemico che su quello amico. In quest'ultimo, sorprendentemente, sono rientrati anche alcuni Arrancar che per natura dovrebbero essere nemici degli Shinigami. Tra questi quella che spiccava di più era la piccola Nel Tu, che si scoprirà essere in realtà Nelliel Tu Odelschwanck.

Conosciuta durante l'arco degli Arrancar nell'Hueco Mundo, la piccola Nel Tu era un ex Espada e sarà fondamentale per la vittoria di Ichigo e compagni contro i nemici. Purtroppo cadde vittima di un attacco a sorpresa di Nnoitra Gilga e la ferita più il dispositivo Szayelaporro Granz le provocarono una regressione fino ad ottenere un corpo più debole. Tornò ad essere Nelliel Tu Odelschwanck proprio durante il combattimento con Nnoitra.

In quel frangente l'abbiamo vista per la prima volta in Bleach nella sua forma adulta dove si mostra come una donna matura, bella ed estremamente sexy. Vestita con pochi stracci verdi e con un teschio sulla testa, la possiamo vedere in vita grazie al cosplay di Vega_cosplayer. La ragazza che potete vedere in calce si è messa in posa con tanto di spada per il suo cosplay di Nelliel Tu.

Chissà se la rivedremo nel nuovo anime di Bleach, ma intanto possiamo già pregustare i momenti più attesi della Guerra Millenaria.