Bleach: una bella Orihime in questo cosplay di Thousand Year Blood War

In Bleach ci sono tanti personaggi che entrano in azione al fianco di Ichigo Kurosaki. Il protagonista, a dirla tutta, si ritrova spesso lontano dalle vicende principali, entrando in gioco soltanto in alcune fasi della storia, mentre per il resto del tempo il focus è su altre figure di spicco di questo mondo spirituale.

Oltre agli shinigami del Gotei 13, Ichigo può contare sul supporto di alcune figure però umane, che lo hanno affiancato fin dagli esordi della serie. Gli affezionati della serie di Tite Kubo ricorderanno infatti che nella prima saga di Bleach, il sostituto shinigami saltò in lungo e in largo a Karakura per difenderla dagli hollow, ritrovandosi a fare amicizia con persone come Sado, Inoue e Ishida. Tutte loro, chi per un motivo chi per un altro, ha dei poteri propri che tornano poi utili durante le battaglie.

Il potere di Inoue Orihime deriva dai suoi fermagli speciali che furono donati dal fratello, e con quelli può sfruttare capacità davvero oltre ogni limite, tanto che lo stesso Sosuke Aizen ha deciso di farli propri. Adesso, anche se meno al centro delle vicende, anche Inoue Orihime dà il suo contributo durante la guerra millenaria di Bleach: Thousand Year Blood War. Lo fa tornando al fianco di Ichigo e vestendosi per l'occasione, anche se Urahara ha giocato un pochino con i suoi vestiti.

E così nasce questo cosplay di Inoue Orihime vestita per la guerra millenaria, con il suo abito bianco aperto sul seno che ha scatenato qualche polemica tra i fan di Bleach: Thousand Year Blood War. E voi ce la vedreste lanciata in battaglia?