Bleach: tutta la bellezza di Nelliel Tu Odelschwanck nel cosplay di Muriel

Bleach sta per tornare come anime anche ad anni di distanza dalla conclusione del manga di Tite Kubo. Rivedremo quindi Ichigo Kurosaki e tanti altri protagonisti che per lungo tempo ci hanno accompagnato nel mondo di anime e manga, ma ci sarà spazio anche per personaggi minori. Tra questi c'è Nelliel Tu Odelschwanck.

Quella che inizialmente era una bambina che tentò di aiutare Ichigo nell'Hueco Mundo insieme ai suoi amici divenne poi una potente alleata, rivelando di essere una ex Espada che decadde in seguito a un attacco di Nnoitra e Szayelaporro. Il suo ritorno nella forma adulta in Bleach diede vita a una battaglia contro quello che era il numero 5 degli Espada, ma in tanti rimasero prima affascinati e colpiti dal corpo provocante dell'Arrancar.

Il fisico è quello classico da eroina, magra e con le curve al punto giusto, caratteri poi accentuati dagli abiti ridotti e strappati in alcuni punti. La cosplayer Muriel ha deciso di portare nella realtà il personaggio, diamo quindi un'occhiata al suo cosplay di Nelliel Tu Odelschwanck. La modella ha deciso di farsi più foto con questo travestimento, concedendosi prima degli scatti più privati nella sua stanza e poi dando vita ad alcune pose nel mondo reale dove prova a interpretare il personaggio.

Preferite questa versione del personaggio di Bleach oppure la Nelliel Tu Odelschwanck di Vega_Cosplayer?