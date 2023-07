Bleach: bellezza e potere in questo cosplay di Rangiku Matsumoto con lo shikai attivo

Il Gotei 13 è una delle organizzazioni più famose del mondo dei manga. Un tempo, i fondatori erano semplicemente una banda di criminali guidati da Yamamoto Shigekuni Genryusai ma, nel tempo, il gruppo si è evoluto in un'organizzazione di difesa della Soul Society, accogliendo personalità molto più temperate e miti in Bleach.

E così, dei pochi capitani iniziali, ne sono rimasti in pochi. Fino a poco tempo fa c'era solo il comandante Yamamoto e poi il capitano della quarta divisione, la prima Kenpachi, Retsu Unohana. Tra i nuovi, invece, che hanno per lungo tempo fatto da spalla a Ichigo, ci sono volti molto noti, forti ma meno sanguinari dei loro antichi predecessori.

Rangiku Matsumoto è un membro della Soul Society e vice capitano della decima divisione guidata da Toshiro Hitsugaya. Rangiku è caratterizzata da lunghi capelli arancioni, occhi verdi e una figura attraente. È spesso raffigurata con abiti succinti che mettono in evidenza la sua bellezza, in particolar modo il kimono nero da shinigami che viene allacciato alla bell'e meglio lasciando ampio spazio al seno. La sua personalità è rilassata e giocosa, ma cela una grande determinazione e una profonda devozione per i suoi compagni e per il suo dovere.

Come Shinigami, Rangiku è dotata di poteri spirituali e possiede una zanpakuto chiamata Haineko. La sua zanpakuto si manifesta come una spada che può trasformarsi in una nuvola di fumo nero che taglia e sconfigge i nemici. Ed è proprio ciò che succede in questo cosplay di Rangiku Matsumoto con lo shikai sfoderato: la sua zanpakuto ruggisce diventando cenere, mentre la shinigami è pronta a colpire il nemico, sia con la sua bellezza che con i suoi attacchi.