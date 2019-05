Bleach, ecco una bellissima Yoruichi da Masashi Kudo!

È sempre bello quando un membro dello staff dietro un progetto non si dimentica dell'opera che lo ha reso famoso. Nonostante il curriculum di Masashi Kudo sia sempre più lungo, il character designer dell'anime di Bleach non ha mai dimenticato quel lavoro svolto con lo studio Pierrot.

Animatore famoso e artista di spessore, Kudo è un abilissimo disegnatore, richiesto da molte produzioni per collaborare negli adattamenti animati. Erede di un ottimo lavoro con l'anime di Bleach, è sempre rimasto attivo e reperibile in circolazione con diversi omaggi dedicati al titolo di Tite Kubo.

L'ultimo suo progetto, infatti, è dedicato nientedimeno che alla bellissima Yoruichi, il personaggio femminile, in grado di trasformarsi in un gatto, più apprezzato da tutti i fan nell'intero franchise. Non è servito moltissimo tempo al disegno, in fondo alla news, per essere ricondiviso ovunque, ricevendo da ogni dove centinaia di commenti che manifestavano il proprio apprezzamento all'ex Capitano della seconda brigata del Gotei 13.

Solo pochi giorni fa, il designer Masashi Kudo aveva dedicato una propria illustrazione a Ichigo Kurosaki, il protagonista di Bleach. Sin dalla conclusione dell'adattamento animato, i fan non hanno mai smesso di continuare a sperare a un possibile ritorno della serie televisiva, che continui finalmente gli avvenimenti ormai in pausa da troppo tempo.

Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi che il sensei Tite Kubo sta lavorando a un nuovo progetto su Sakura Wars e, per questo motivo, non abbiamo ancora informazioni riguardo una sua nuova serializzazione, che speriamo possa avvenire il più presto possibile.