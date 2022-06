Bleach e i buchi di trama del manga: Tite Kubo parla di come saranno affrontati nell'anime

Quando fu previsto un nuovo progetto per Bleach, tutti gli appassionati si sono lanciati in speculazioni e teorie su ciò che sarebbe stato affrontato. Al centro c'è la Guerra Millenaria tra shinigami e quincy, i nemici finali del manga di Tite Kubo, ma ciò non vuol dire che il contorno della storia rimarrà lo stesso.

Ci sono infatti alcuni problemi nel manga di Bleach che più volte sono stati studiati dagli appassionati dell'opera. L'anime è la chance giusta di correggere finalmente alcuni errori e di estendere certe fasi di battaglia e di storia, creando una narrazione a più ampio respiro. È emerso però un altro dettaglio di recente da Tite Kubo, il mangaka che ultimamente si sta dando molto da fare sui sociale e blog, rivelando situazioni e dettagli sull'opera e sul progetto futuro.

Un fan ha domandato cosa stesse facendo Rukia Kuchiki durante la prima invasione dei Quincy nella Soul Society. La risposta del mangaka è stata "Verrà rivelato nell'anime". Un modo molto chiaro per far capire che certi dettagli verranno delegati al progetto animato, che non si tratterrà solo all'adattare pedissequamente gli eventi del manga, ma amplierà anche il resto. E adesso i fan non vedono l'ora di scoprire cosa bolle in pentola. E qualcosa la potremmo già conoscere durante l'Anime Expo 2022 dove ci sarà Bleach.