Bleach: quanto sono calde le fiamme di Yamamoto? Il suo Bankai a confronto con il sole

La prima parte di Bleach: Thousand-Year Blood War ha regalato agli spettatori momenti indimenticabili, come la battaglia tra i due leader del Gotei 13 e del Wandenreich. In attesa delle prossime puntate dell'anime ecco una curiosità sul Bankai del Comandante Generale Genryusai Shigekuni Yamamoto.

Il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War promette di essere superiore di gran lunga ai primi 13 episodi usciti nell'ottobre del 2022. Con l'uscita ormai vicinissima, andiamo a ritroso per scoprire una curiosità che permette agli appassionati di capire quanto sia forte il Capitano della 1° Divisione del Gotei 13.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x06 Yamamoto sfida Yhwach in una battaglia da brividi in cui il Comandante Generale delle Divisioni del Gotei 13 mostra la sua onnipotenza. Nonostante l'età avanzata, Yamamoto afferma ancora di essere il Soul Reaper più forte attraverso il suo Bankai. Ecco il potere dello Zanka no Tachi in Bleach: Thousand-Year Blood War.

Come spiegato da un post di VIZ Media, Yamamoto si avvale del Ryujin Jakka, antico e potente spirito che risiede nella Zanpakuto del Comandante. Nel suo stato Bankai assume l'aspetto di una lama bruciata che fa evaporare l'aria all'interno della Soul Society. Un suo uso prolungato metterebbe a repentaglio la vita di chi la impugna e dell'intera società delle anime.

È con Zanka no Tachi che Yamamoto sprigiona tutto il potere di Ryujin Jakka. Esso si compone di quattro tecniche uniche che prendono i nomi delle direzioni cardinali. Il calore prodotto da queste tecniche raggiunge la temperatura di 15 milioni di gradi celsius. Per capire la sua potenza, ricordiamo che la temperatura del sole è di "soli" 5500 gradi celsius. Il Bankai del Comandante Yamamoto è dunque in grado di spazzare via tutto ciò che sfiora senza lasciarne traccia.