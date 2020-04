Bleach: quanto è cambiato il design dei personaggi nel corso del tempo?

Molto spesso, le serie tanto longeve sono costrette ad affrontare diversi cambiamenti in corso d'opera. Anime come ONE PIECE, Naruto e Bleach, infatti, hanno subito molte variazioni al character design, scelte soprattutto dettate dall'esigenza di accompagnare i personaggi nella loro crescita.

C'è da chiarire, inoltre, nel caso di Bleach, che spesso tali differenze non sono unicamente imputabili a scelte di disegn di Masashi Kudo, ma a volte dipendono dalla mano dell'animatore. Ad ogni modo, anche il manga omonimo di Tite Kubo ha affrontato cambiamenti analoghi per l'aspetto dei personaggi, nel tentativo di rendere evidente anche fisicamente la crescita dei protagonisti.

A tal proposito, un fan ha provato a identificare tutte le volte che lo stile dei personaggi di Bleach è cambiato nel corso dell'anime, rivelando le numerose differenze che contraddistinguono il loro design. Lo schema in questione, allegato in calce alla notizia, ci permette dunque di ammirare i numerosi cambiamenti apportanti durante la realizzazione della serie televisiva.

Con l'annuncio della nuova stagione dell'anime, in ogni caso, è strettamente probabile che l'opera opti per un ennesimo cambiamento, seppur non è stato confermato se lo storico team presso Studio Pierrot prenderà nuovamente parte al progetto. E voi, invece, quale stile della serie televisiva apprezzate di più? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.