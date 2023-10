Bleach, quanto è cambiato lo stile di Tite Kubo dal primo all'ultimo volume? Tantissimo!

Bleach è universalmente riconosciuto come uno degli shonen migliori in circolazione, uno dei Big 3 di Shonen Jump al fianco di ONE PIECE e Naruto. Dall'inizio della serializzazione all'ultimo capitolo pubblicato, però, l'opera subisce un cambio drastico di stile. Scopriamo quanto e come è cambiato il tratto di Tite Kubo in Bleach.

Tra gli autori shonen più celebri, Tite Kubo è quello che in modo migliore ha sfruttato l'esperienza di una serializzazione per migliorare il proprio stile. In tempi più recenti, solamente Kohei Horikoshi con il suo My Hero Academia sta riuscendo a migliorare in egual misura.

Bleach è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 2001 e il 2016, per un totale di 686 capitoli raccolti in 74 volumi. Nel 2021 esce un one shot di Bleach infernale che lancia una nuova saga, mentre nel 2024 arriverà su schermo la terza parte dell'anime Bleach: Thousand-Year Blood War.

Tra il primo e l'ultimo capitolo, Bleach sembra quasi un'opera diversa, disegnata da un illustratore che non pare essere Kubo. Come possiamo vedere dalle comparative in calce all'articolo, l'evoluzione dello stile di Kubo denota una certa maturità nell'uso del pennello, un tratto meno spigoloso, più rotondo e maggiormente dettagliato. Questo cambiamento si può notare non solo nei vari scenari dei panel, ma anche e soprattutto nei volti dei personaggi, nelle loro espressioni facciali e degli occhi.

Quello di Kubo è stato un cambiamento per il meglio, ma l'autore potrebbe non aver finito di stupirci. Se già nel corso dell'opera originale ci ha regalato alcuni dei disegni migliori di sempre in un manga, come ad esempio il bankai del Comandante Yamamoto, prossimamente uscirà un manga sequel di Bleach. Sarà con questa nuova storia che vedremo come Tite Kubo ha definitivamente migliorato il suo stile e il suo disegno.