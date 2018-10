Bleach: Can not Fear Your Own World ha fatto luce sul Bankai di Shinji

Molti sono gli interrogativi a cui la famosa serie Bleach non ha saputo rispondere prima della sua conclusione, tuttavia Tite Kubo ha deciso di non lasciare i fan con dubbi irrisolti. Lo spin-off dell'opera ha finalmente fatto luce sul Bankai di uno degli protagonisti. Dopotutto, Shinji Hirako non poteva nascondere la tecnica ancora per molto!

Recentemente il nuovo capitolo della serie di romanzi intitolata Bleach: Can not Fear Your Own World ha voluto focalizzare l'attenzione su diversi Shinigami, soprattutto uno, e questo sembra andare pari passo con l'incombere di una nuova minaccia sulla Soul Society.

Dal punto di vista temporale, gli eventi dello spin-off di Bleach hanno avuto luogo dopo la fine dell'opera principale e ora la figura di Shinji riveste il ruolo di Capitano della 5° Divisione. Le traduzioni del nuovo capitolo del manga hanno rivelato grandi dettagli sul suo Bankai.

Secondo quanto riportato, il potere - fino ad ora rimasto segreto - è stato annunciato con il nome di "Reversed Evil Eight Treasure Barrier", tuttavia non è stato assegnato un vero nome ufficiale all'attacco. Si dice che il Bankai, conosciuto come "Sakasama Yokoshima Happo Fusagari", si dice essere ancor più micidiale dello Shika.

Nonostante il Bankai non abbia assunto ancora un vera forma, il nuovo capitolo rivela molto su tale tecnica. Si scopre infatti che è stato proibito a Shinji di mostrare il suo Bankai, in quanto ritenuto oltremodo pericoloso. Proprio come è accaduto per Kenpachi, al Capitano della 5° Divisione è stato impedito di usare il suo potere perché non sicuro da usare vicino ai suoi compagni.

A differenza del primo, quello di Shinji risulta essere del tutto incontrollabile anche per chi vuole apprendere tale tecnica. Chissà di che cosa si tratta e perchè questo Bankai è così tanto temuto?

Bleach: Can not Fear Your Own World nasce come serie di romanzi legati al manga originale Bleach, scritto e disegnato da Tite Kubo per Weekly Shonen Jump a partire dal 2001. Lo spin-off è pubblicato in Italia da Planet Manga.