Bleach: Can't Fear Your Own World, ecco la cover ufficiale della 3° light novel

La serie di light novel, ambientata cronologicamente subito dopo la fine del manga creato da Tite Kubo, intitolata Bleach: Can’t Fear Your Own World, è arrivata al suo terzo volume; diamo un'occhiata all'illustrazione che fungerà da copertina a questa terza uscita, raffigurante il personaggio creato proprio per il sequel, Tsunayashiro Tokinada.

Dopo la conclusione della pausa che ha diviso il primo volume della serie di light novel Bleach: Can’t Fear Your Own World dal secondo, che sta per essere pubblicato il prossimo 2 novembre, l'opera ha ripreso la sua marcia in maniera cadenzata, con il terzo volume che seguirà il precedente solamente di un mese, con il suo arrivo sul mercato previsto per il 4 dicembre prossimo.

Proprio in occasione della pubblicazione di questa terza parte Tite Kubo, l'autore del manga originale, di cui Bleach: Can’t Fear Your Own Worldè un sequel cronologicamente diretto, ha realizzato un'illustrazione che fungerà da cover ufficiale. Tale illustrazione rappresenta il personaggio inedito, appositamente creato per questa nuova serie, Tsunayashiro Tokinada, mentre sguaina la spada e sorridi in maniera beffarda.

Ricordiamo che la light novel scritta da Ryohgo Narita ha iniziato la sua serializzazione nell'aprile 2017 sull’applicazione Shonen Jump Plus, ed è illustrata dallo stesso sensei Kubo. La narrazione è incentrata sul personaggio di Shūhei Hisagi, ed è stata ufficializzata come la prosecuzione canonica della storia conclusasi con la fine del manga originale nel 2016. In Italia il primo numero della light novel di Bleach: Can’t Fear Your Own World è pubblicata dallo stesso editore dei volumi che compongono il manga, Planet Manga, ed è uscito il 20 settembre 2018.

Che ne dite? Vi piace come Kubo ha deciso di illustrare il terzo volume di quello che è a tutti gli effetti il sequel del suo capolavoro?

Riportiamo, per chi fosse interessato, la sinossi ufficiale dell'opera in questione:

“Un tentativo di assassinio rivolto alle quattro grandi nobili famiglie. Uno Shinigami sconosciuto attacca Quincy e l’Arrancar che è sopravvissuto a Hueco Mundo. Una rapida crescita… un misterioso gruppo religioso nel mondo umano… Il subbuglio in ognuno dei tre regni dell’esistenza era radicato nel nuovo capo dei Tsunayashiro, una delle quattro grandi nobili famiglie. Oltre ad essere uno Shinigami, Hisagi Shūhei decide di affrontare il caso da un punto di vista giornalistico. Tuttavia, ancora non è consapevole che sta per avere a che fare con i segreti spaventosi della stessa Soul Society…!!

IMPERDIBILE PER TUTTI I FAN DELLA SAGA CULT DI BLEACH! Il romanzo che narra gli avvenimenti successivi alla fine della serie dedicata al mondo degli shinigami, gli dei della morte. La ricostruzione della Soul Society, un nuovo mistero e, forse, una nuova guerra all’orizzonte…"