Bleach: Can't Fear Your Own World si concluderà col terzo volumetto

Lo scrittore giapponese Ryohgo Narita, lo scorso sabato, ha rivelato che la serie di romanzi intitolata Bleach: Can't Fear Your Own World si concluderà con l’uscita del terzo volume. Sfortunatamente Narita non ha specificato quando verrà rilasciato l’albo in questione, ma ha svelato di aver scritto più di mille fra i tre volumi.

Bleach: Can't Fear Your Own World ha esordito nel mese di aprile 2017 sull’applicazione ufficiale di Shonen Jump+. La serializzazione si era interrotta a luglio 2017 per poi ripartire lo scorso dicembre col titolo de Bleach: Can't Fear Your Own World II. Il più recente capitolo della serie è stato pubblicato soltanto la scorsa settimana. Il primo volume della trilogia è stato pubblicato in Giappone ad agosto 2017, mentre il secondo approderà nei negozi nipponici venerdì 2 novembre.



Bleach: Can't Fear Your Own World è incentrato sul personaggio di Shūhei Hisagi, ossa il Luogotenente della 9ª compagnia del Gotei 13. lo Shinigami è costretto a prender parte a una nuova battaglia proprio mentre riemerse il mistero che Kaname Tōsen si è lasciato alle spalle. La storia rivela maggiori dettagli sulle quattro famiglie nobili, il Soul King, gli Arrancar e non per ultimi i Fullbringer.

Il primo numero della light novel di Bleach: Can’t Fear Your Own World è stato pubblicato in Italia lo scorso 20 settembre da Planet Manga, la stessa casa editrice che ha portato il fumetto di Tite Kubo nel nostro paese.