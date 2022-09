Bleach, caos e disordini nell'episodio 1: quanti capitoli adatterà l'anime per puntata?

Bleach Thousand Year Blood War è il titolo dell'adattamento televisivo dell'ultimo macro arco narrativo del gioiellino di Tite Kubo, la cosiddetta 'Saga della Guerra Millenaria'. Il debutto dell'anime è previsto tra poco meno di un mese, nel frattempo però è già disponibile la trama dell'episodio 1.

Qualche spettatore fortunato ha già assistito alle prime due puntate della nuova stagione in un occasione di un evento speciale, tuttavia l'attesa terminerà il prossimo 10 ottobre quando Studio Pierrot inizierà la programmazione dell'anime in Giappone. Comunque sia, a poche ore di distanza dalla messa in onda del nuovo trailer di Bleach, è emersa in rete la sinossi del primo episodio che recita quanto segue:

"è stato osservato che i vuoti stanno scomparendo uno dopo l'altro in questo mondo, motivo per cui la Soul Society e il Dipartimento di Sviluppo Tecnologico sono in tumulto. Nel frattempo, nella città di Karakura, i nuovi shinigami, Ryunusuke Yumiki e Shino Madarame incontrano l'irreale al loro arrivo. Grazie ad Ichigo e ai suoi compagni i due vengono salvati da un attacco improvviso. Due giorni dopo, un uomo mascherato appare di fronte ad Ichigo e gli altri mentre si stanno intrattenendo con Ryunusuke, che aveva appena ripreso conoscenza. Nel frattempo, nella Soul Society, strane cose accadono..."

Stando al contenuto della puntata, sembra che il ritmo dell'anime consisti in una trasposizione per episodio di circa 4 capitoli del manga. E voi, invece, cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto