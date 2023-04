Bleach: Il Capitano Byakuya nella figure di YM Studio da quasi 500 euro

L'immaginario di Bleach è oggi uno dei franchise più famosi in tutto il mondo quando si parla di cultura nipponica. Il capolavoro di Tite Kubo, oggi tornato in auge grazie alla nuova serie animata, gode anche di un merchandising particolarmente importante e che si arricchisce quotidianamente di nuove proposte.

I fan stanno aspettando con trepidazione la parte 2 di Bleach: Thousand-Year Blood War, l'ultima saga del manga che finalmente ha ricevuto una trasposizione televisiva che Studio Pierrot sta curando con attenzione sul piano tecnico. Al fianco della nuova serie animata, a tal proposto, non mancano le ultime proposte sul fronte del merchandising come il più recente modellino in scala di YM Studio.

La nota azienda, infatti, è recentemente tornata a curare una statuetta dedicata al capolavoro di Tite Kubo, focalizzando però le sue attenzioni nei riguardi di uno dei personaggi più noti dell'opera, Byakuya. Il celebre capitano del Gotei 13, dunque, è stato omaggiato in una figure alta ben 49cm, che potete apprezzare in calce alla notizia, che è stata molto apprezzata per la cura ai dettagli che fanno lievitare il prezzo sino a 460 euro complessivi, spese di spedizione escluse.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta di Byakuya, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.