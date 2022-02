Bleach: il Capitano Hitsugaya nella nuova figure di Trieagles Studio

Il franchise di Bleach è tornato da qualche mese ad essere protagonista della scena a tema anime e manga. Il gioiellino di Tite Kubo, infatti, sta per tornare dopo anni d'assenza sul piccolo schermo con una nuova stagione che andrà finalmente a concludere la trama principale.

Tite Kubo si è mosso in prima persona per lavorare al progetto e approfondire così alcuni elementi di Bleach appena accennati e che meritavano maggiore attenzione. Inoltre, sembrerebbe che il ritorno di Ichigo proseguirà per le lunghe con anche le light novel che potrebbero ricevere un meritato adattamento dopo la trasposizione del manga.

Ad ogni modo, parallelamente al fronte televisivo anche il settore del merchandising si sta rafforzando di giorno in giorno con nuovi oggetti a tema in edizione limitata. L'ultimo dei quali, a tal proposito, è firmato Trieagles Studio che ha realizzato un modellino in scala in onore di Hitsugaya, uno dei capitani del Gotei 13 nonché uno dei personaggi più apprezzati dell'intero franchise. La statuetta in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è già disponibile al preordine al costo di 995 euro, di cui 300 da scalare al momento dell'acquisito. Si farà aspettare la consegna che, attualmente, è prevista tra il terzo e il quarto quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.