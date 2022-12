Bleach: il capitano Kurotsuchi in questo cosplay fedele davvero realistico

La dodicesima divisione di Bleach, quella diretta dal Capitano Kurotuschi, è sicuramente la più particolare ed eccentrica proprio per via dell'individuo che la comanda. L'attuale presidente dell'istituto di ricerca degli shinigami, di cui ha assunto il controllo dopo quanto accaduto con Urahara, è uno degli assi nella manica della Soul Society.

Kurotsuchi è uno degli assi nella manica del Gotei 13, merito del suo ingegno e di una serie di ricerche utili per difendere la Soul Society. Oltre ad essere un brillante scienziato, Mayuri è anche un abile combattente shinigami che tanto si è fatto conoscere ed apprezzare per il suo background ed il suo peculiare character design.

Non mancano, ad esempio, numerose manifestazioni di creatività a lui interamente dedicate, proprio come uno straordinario cosplayer realizzato dall'artista giapponese otofu. Grazie anche al talento del fotografo e ad un'ottima post-produzione, il risultato finale, che potete recuperare in calce alla notizia, è stato molto apprezzato in rete grazie all'incredibile fedeltà col personaggio originale. L'artista, infatti, è riuscito ad emulare con una somiglianza quasi surreale il volto del mitico capitano.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Kurotsuchi, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.