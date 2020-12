Bleach: il capitano Soi Fon è perfetta e pronta a combattere in questo cosplay

Il Gotei 13 è una delle istituzioni più forti del mondo di Bleach. Gli shinigami sono raggruppati principalmente in queste 13 divisioni, dove ognuna ha un proprio capitano. Per la seconda divisione, il capitano è Soi Fon, talvolta occidentalizzata anche come Sui Feng.

Grande ammiratrice di Yoruichi Shihohin, Soi Fon non è stata uno dei capitani che ha combattuto di più durante l'anime e il manga di Bleach, ma quelle poche volte che l'ha fatto è stata fondamentale. Grazie all'aiuto della sua zanpakuto Suzumebachi e dei suoi particolari poteri omicidi, Soi Fon riuscì a mettere fine al dominio di Barragan, anche se non senza qualche aiuto.

La shinigami aveva già preso vita qualche mese fa con il cosplay di Aoi. Ora però è il turno di un nuovo cosplay su Soi Fon, stavolta realizzato da Lonewolf98. Con i due post provenienti dal suo account Twitter, vediamo questo cosplay con una Soi Fon perfettamente realizzata e in assetto da battaglia, mentre indossa il suo vestito smanicato e che le lascia libera i movimenti, oltre che la sua famosa zanpakuto sulla mano destra.

Lonewolf inoltre si vanta di avere realizzato un cosplay molto fedele dato che ha praticamente le stesse misure del personaggio, divulgate nei vari databook di Bleach. Cosa ne pensate?