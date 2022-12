Bleach: il capitano Unohana in questo emozionante cosplay di kaka

La saga della Guerra Millenaria di Bleach è già stata caratterizzata da una moltitudine di colpi di scena, alcuni dei quali davvero straordinari. L'ultimo episodio, ad esempio, ha concluso lo scontro tra due capitani al fine di sbloccare una situazione interna alla Soul Society.

Lo scorso episodio, inoltre, ha avvicinato Bleach: Thousand-Year Blood War al finale del primo cour che dovrebbe concludersi tra l'altro con una puntata speciale della durata di un'ora. Studio Pierrot non ha ancora rivelato dettagli in merito alla parte 2, che presumibilmente arriveranno durante il Jump Festa 2023, in ogni caso le aspettative sono già altissime.

A tal proposito, nelle scorse ore ha fatto parlare di sé l'ultimo cosplay di kaka, un'artista giapponese, che ha voluto omaggiare proprio uno dei Capitani del Gotei 13 protagonisti dell'ultimo episodio, Unohana. La shinigami in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è stata interpretata nell'atto di lanciare il suo ultimo sguardo, un'occhiata che è stata molto apprezzata dai fan anche grazie alla fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto. Prima di salutarvi vi invitiamo a dare un''occhiata a questa figure con Kenpachi Zaraki protagonista.