Bleach: il capitano Yoruichi prende vita in uno spettacolare cosplay

Bleach rimane una delle serie più apprezzate e seguite nella categoria dei battle shonen, e con l'annuncio della conclusione dell'anime, con l'adattamento dell'arco narrativo della Guerra Millenaria, l'interesse della community mondiale è rinato e così anche la passione per i cosplay dedicati ai personaggi dell'opera di Kubo, come Yoruichi Shihoin.

Ex capitano della Seconda Brigata del Gotei 13, sin dal suo debutto Yuroichi è apparsa come uno Shinigami estremamente singolare, in grado di trasformarsi secondo la sua volontà in un gatto nero, per quanto tempo vuole e mantenendo comunque i vantaggi derivati dalla sua energia spirituale, oltre naturalmente ad avere una grande maestria nei combattimenti.

Per rendere omaggio ad una figura così particolare nel panorama della Soul Society, l'appassionata @litdesu ha condiviso sui social le immagini che trovate in calce, dove ha cercato di ricreare con un tocco personale il design l'abile Shinigami, sostituendo il tradizionale abito arancione con una giacca arancione. Sfortunatamente molti dei momenti che hanno coinvolto Yuroichi non sono stati riportati nell'anime, ma visto il ritorno dell'anime con l'ultimo arco narrativo probabilmente la vedremo in azione.

Ricordiamo che Bleach arriverà in italiano su Amazon Prime Video a fine aprile, e vi lasciamo ad un perfetto ed inquietante cosplay di Grimmjow Jaegerjaquez.