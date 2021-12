Bleach: Un cartellone pubblicitario a Tokyo anticipa il ritorno dell'anime di Tite Kubo

Mentre un leak di Bleach ha fatto discutere i numerosi appassionati del manga scritto e disegnato da Tite Kubo, una pubblicità ha ricordato l'arrivo di una nuova stagione dell'anime incentrato sulla storia di Ichigo e gli altri.

Nei prossimi mesi assisteremo alla messa in onda dei prossimi archi narrativi di Bleach, dopo diversi anni dalla conclusione della storia dell'anime. I numerosi fan sono quindi entusiasti di rivedere in azione gli originali personaggi creati dal mangaka giapponese, mentre in molti hanno già iniziato a teorizzare quale saranno le prossime avventure con protagonista Ichigo. L'utente di Reddit u/culturedllama ha quindi condiviso un breve filmato sulla celebre piattaforma social, video che è stato girato nel famoso quartiere di Akihabara a Tokyo e in cui è possibile vedere una pubblicità dedicata proprio a Bleach. Come già sapete infatti, le prossime puntate della serie adatteranno per il piccolo schermo la saga della Guerra Millenaria, per ora presente solo nelle pagine del manga.

Per quanto riguarda invece il mercato italiano, nelle scorse settimane è stata condivisa la notizia dell'arrivo della serie inedita di Bleach su Amazon Prime Video: inoltre a partire dal prossimo 25 gennaio saranno aggiunte nel catalogo di Amazon anche la sesta e la settima stagione dell'anime.