Bleach sta causando problemi agli altri anime: ecco il bizzarro perché

Annunciato mesi e mesi fa, finalmente sta giungendo il suo momento: l'anime di Bleach arriverà a ottobre, più esattamente il 10. Finalmente Ichigo Kurosaki e gli altri shinigami tornano nella Soul Society a difendersi dai nuovi nemici, i minacciosi quincy, tornato dopo un millennio di sonno. La guerra è alle porte.

Essendo una guerra, ed essendoci tantissimi personaggi in Bleach, verranno coinvolti tantissimi doppiatori. Con 4-cour programmati per Bleach: Thousand Year Blood War, sarà molto lungo e quindi tanti personaggi faranno la loro comparsa nel corso dei prossimi anni. Ciò però ha portato dei grandi problemi ad altri anime. Com'è possibile?

In Giappone c'è la tendenza a far doppiare insieme tutti i doppiatori coinvolti in un anime, e ciò vuol dire che in Bleach sono all'opera tanti professionisti contemporaneamente. I nomi sono di primo livello e non solo, ma sono soprattutto tanti: per questo il doppiatore di Uryu Ishida, Noriaki Sugiyama, ha rivelato che la programmazione di Bleach ha avuto ripercussioni anche sulla programmazione degli altri anime che vanno doppiati. "In un episodio, ci sono circa 80 doppiatori" ha ammesso Sugiyama, un numero enorme che quindi blocca tante risorse.

"Ho sentito che durante gli orari in cui viene registrato Bleach, le altre produzioni non erano in grado di contattare il proprio cast!" Queste frasi di Sugiyama sono state confermate anche da Masakazu Morita (Ichigo Kurosaki) e Fumiko Orikasa (Rukia Kuchiki), con ciò che ha causato l'ira delle altre compagnie di produzione.

Sicuramente i problemi dureranno per altri mesi, considerata la durata prevista di Bleach: Thousand Year Blood War.