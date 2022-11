Bleach: i character design della generazione originale Gotei 13 negli artwork di Kubo

A poche ore dal rilascio dell'ottavo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War l'autore Tite Kubo ha rilasciato delle nuove illustrazioni originali che ci permettono di avere un'idea più precisa sui character design dei Capitani della prima generazione del Gotei 13.

La ending di Bleach: Thosuand-Year Blood War 1x07 ha puntato i riflettori sulla formazione originale del Gotei 13, spietati comandanti che misero fine alla guerra con Yhwach e che nella serie manga vengono solamente accennati.

Ma chi sono i primi comandanti che permisero alla Soul Society di trionfare nella guerra avvenuta mille anni prima contro i Quincy? Prima di andare avanti con un nuovo episodio della serie anime, Tite Kubo ci offre un nuovo sguardo su questi protagonisti che tanta curiosità suscitano negli appassionati dell'opera.

In totale il sensei ha rilasciato 12 bozzetti dell'originale Gotei 13 di Bleach. Attraverso queste concept art possiamo ammirare i character design e alcuni dettagli degli originali Comandanti delle 13 divisioni. Possiamo dunque osservare in maniera più approfondita Furofushi Saito, Chika Shihouin, Danjiro Obana, Nobutsuna Shigyou, Furuoki Outokawa, JiuHin Zenjou, Kinroku Izuhara, Unsai Katoribatsu, Entetsu Kumoi, Saizou Sakahone, Yamamoto e Yachiru Unohana. Ogni sketch è accompagnato dal nome del rispettivo comandante scritto in kanji. Quale tra questi design apprezzate maggiormente?